تعرف على احصائية الزواج والطلاق المسجلة بالمحافظات العراقية

وبينت الاحصائية تصدر محاكم الرصافة في بغداد بعدد حالات الطلاق حيث بلغت 889 حالة طلاق سجلت خارج المحاكم الرسمية وتم المصادقة عليها لاحقا، فيما تصدرت محافظة نينوى بعدد حالات الزواج الواقعة خارج المحاكم حيث بلغت 1365 حالة زواج تمت المصادقة عليها لاحقا.بينما سجلت محافظة الانبار اقل حصيلة بنسب الطلاق حيث بلغت 89 حالة، فيما سجلت محافظة المثنى اقل عدد بحصيلة الزواج والتي بلغت 660 حالة.