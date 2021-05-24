تعليق جديد من وزير التربية بشأن الامتحانات النهائية للمدارس

وقال مخلف في تصريح تابعته السومرية نيوز، ان "الصفوف المنتهية مستمرة في مجال التعليم الالكتروني والطلاب يحصلون على الدروس من خلال المنصات التعليمية ومن خلال مشروع التلفزيون التربوي (مدرستي)"، مشيراً الى أن "جميع الصفوف غير المنتهية موجودة من خلال المنصات والتلفزيون التربوي".وشار وزير التربية الى أن "الصفوف غير المنتهية لم يحدد لها لغاية الآن الامتحان حضورياً أو أي شكل من الاشكال الاخرى"، موضحاً أن "الصفوف المنتهية وهي السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي سيتم تحديد موعد الامتحانات في وقت قريب جدا وسيتم فسح المجال للطلاب للاستعداد للامتحانات".