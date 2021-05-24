توفير 5000 فرصة عمل للشباب في محافظة عراقية

وقال مدير مديرية العمل والشوؤن الاجتماعية في ميسان فاضل مطشر، للوكالة الرسمية، إن "المديرية تعمل على خلق فرص عمل للشباب في الشركات النفطية والاستثمارية والقطاع الخاص والعام حيث بلغ عدد فرص العمل أكثر من خمسة آلاف فرصة خلال الفترة الماضية من أجل المساهمة في القضاء على البطالة بين الشباب".وأضاف "من أجل توفير بيئة مناسبة للعامل نفَّذت المديرية العديد من الدورات المهنية والصحية والتعليمية للباحثين عن العمل ليكون المتدرب مهنياً ومحترفاً".وتابع مطشر ان "المديرية تحرص على ان تكون فرص العمل عادلة بين الشباب من خلال فتح نافذة الكترونية يقدم من خلالها الباحث عن العمل جميع البيانات المطلوبة للمساعدة في تنفيذ مشروع خاص او توجيهه للتقديم الى مؤسسة حكومية أو العمل في القطاع الخاص".