التعليم تعلن ارتفاع مؤشر البحث العراقي في سكوبس

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن وزيرها "نبيل كاظم عبد الصاحب وجه بمشروع التوأمة العلمية بين الجامعات الحكومية والأهلية لبلورة خارطة طريق تهدف الى الارتقاء بواقع البحث العلمي الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي العراقي كما ونوعا وتعزيز مساحة الإشراف المشترك في مجال الدراسات العليا وإقامة المؤتمرات وتفعيل إجراءات ضمانات الجودة والاعتماد الأكاديمي".في السياق، أكد رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي صلاح الفتلاوي، أن "الوزارة ماضية باستراتيجيتها العلمية لتطوير وترصين المجلات المحلية العراقية ودخولها المستوعبات العالمية".