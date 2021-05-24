الخدمة الاتحادي: هذا ما ننتظره لإطلاق استمارة التوظيف

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي في بيان، إن "رئيس المجلس محمود التميمي استقبل عددا من ممثلي حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل وبعض ممثلي الاختصاصات الاخرى"، لافتا الى "آلية عمل المجلس والبرنامج الالكتروني المعد للتقديم في حال اطلاق الدرجات الوظيفية والذي يعمل عليه بكل شفافية لمنع التلاعب والتدخل في انظمة البرنامج لتأمين بيئة نزيهة وشفافة لجميع شرائح طالبي التوظيف".وأشار التميمي وفقا للبيان، الى أن "المجلس ينتظر مصادقة وزارة المالية/ دائرة الموازنة على الملاكات لتزويده بأعداد الدرجات وتخصيصها المالي وانواعها لكي يتم اطلاق استمارة التوظيف للمشمولين وفق قانوني 67 و59 لسنة 2017 الخاص بالأوائل وحملة الشهادات العليا وهناك تواصل مستمر مع وزارة المالية من أجل الاسراع واكمال عملية المصادقة على الدرجات الوظيفية التي أرسلتها الوزارات".