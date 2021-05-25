صور جديدة من ساحة التحرير

تنشر السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، صورا توضح تجمع المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد وسط اجراءات امنية مشددة.

الصور ادناه، بعدسة مراسل السومرية: