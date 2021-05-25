بالفيديو: المرور العامة تلغي نظام الحجز الالكتروني وتعيد العمل بترويج المعاملات بشكل حضوري

استجابة لمناشدات المواطنين، ألغت مديرية المرور العامة نظام الحجز الالكتروني الذي فرضته بعد تزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا، لتباشر العمل في ترويج معاملات المواطنين بشكل حضوري في دوائرها كافة.





وأشاد المواطنون بقرار رفع الحجز الإلكتروني المسبق لدوائر مديرية المرور في العاصمة، مؤكدين أن القرار من شأنه تقليل الروتين وتسريع في إنجاز المعاملات المرورية.



وفي الوقت الذي شددت فيه لجنة الصحة والسلامة العليا على ضرورة الالتزام بتعليماتها الصحية، ألزمت المرور العامة منتسبيها والمراجعين لدوائرها بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين المراجعين والمنتسبين.