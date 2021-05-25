بالوثيقة..التربية تحدد مواعيد الامتحانات للمدارس العراقية في تركيا

اعلنت المديرية العامة للتقويم والامتحانات التابعة لوزارة التربية مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية للمدارس العراقية في تركيا، للمراحل الابتدائية والثانوية حيث حددت مدة عشرة ايام فترة امتحانات الكورس الثاني من تاريخ 7/6/2021 .