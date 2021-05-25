التقاعد ترفع كتاباً رسمياً إلى رئاسة الوزراء بشأن مطالب المتظاهرين

وقالت الهيئة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن رئيسها التقى "أياد محمود هادي التقى اليوم الثلاثاء، بالمتظاهرين أمام هيأة التقاعد الوطنية"، مؤكدة أنها "مع المطالب المشروعة للمتظاهرين وفق الأستحقاقات القانونية، ومن المطالب المهمة التي أكد عليها المتظاهرين هو الزيادة في الرواتب التقاعدية، وتم أدراج تلك المطالب بكتاب رسمي الى مكتب رئيس الوزراء للنظر بها وتشريع القوانين لأقرار تلك المطالب".وأشار رئيس الهيئة، وفق البيان، أن "الزيادة في الرواتب ليس من صلاحية الهيئة، موضحاً ان الهيئة جهة تنفيذية للقوانين والتشريعات التي تُقر من قبل الجهات العليا".