شاهد.. مراسل السومرية "هشام وسيم" يجري عمليته الأخيرة بعد اصابته بتظاهرات تشرين

خضع مراسل السومرية هشام وسيم الى المرحلة العلاجية الثانية في مستشفى الرسول الاعظم بالعاصمة اللبنانية بيروت على خلفية اصابته بقنبلة مسيلة للدموع، هشمت جزءًا من وجهه، ذلك خلال تظاهرات تشرين الأول 2019، لتكون هذه اخر رحلة علاج تعقبها عودته لممارسة عمله مراسلا تلفزيونيا.
وبعد الاصابة التي حرمته من ممارسة عمله الصحفي، انطلقت رحلة علاجه الاولى في مستشفى الكندي وسط بغداد، ثم كانت محطته العلاجية الثانية العاصمة اللبنانية بيروت في مستشفى الرسول الاعظم لانقاذه من الخطر واجراء العمليات التجميلة له.
اصابة هشام كانت شاهدا على مواكبة السومرية لاحداث تظاهرات تشرين ونقل معاناتهم الى العالم.