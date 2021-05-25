الدراسة في العراق.. حديث عن التعليم الحضوري والامتحانات

أكدت مديرية تربية الرصافة الأولى في بغداد، اليوم الثلاثاء، أن القرارات التي سيتم اتخاذها بشأن العملية التربوية ستكون بمصلحة الطلبة، فيما أشارت إلى أن التعليم الحضوري افضل لكن الظروف قادت خلاف ذلك.

وقال مدير تربية الرصافة الأولى حسين الزوبعي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "قرار تعطيل العام الدراسي جاء من خلية الازمة ليس من وزارة التربية، من باب الحرص على الطلبة والاسر العراقية".

وأضاف، أن "الوزارة تطبق قرارات خلية الازمة كونها جهة عليا وحريصة على سلامة العراقيين جميعا"، مشيراً الى أن "التعليم الحضوري افضل ولكن الظروف التي يمر بها العالم أجمع قادتنا نحو ذلك".

وتابع أن "الامتحانات نجحت العام الماضي حضوريا ضمن شروط السلامة وأيضا ساهمت بكسر العزلة، بناء على طلب قدم الى مجلس الوزراء وخلية الازمة وافقوا على أن تكون امتحانات صف السادس الاعدادي امتحانات حضورية".

وناشد الزوبعي أن "تكون الامور في العام الحالي ضمن الاطار الصحيح"، لافتا الى أن "كل ما يشاع على مواقع التواصل هو اشاعات لا ترتقي الى قرارات وزارة التربية".

وتابع أن "القرارات التي ستتخذها الوزارة ستكون بمصلحة الطالب وبما يؤمن سلامتهم"، لافتا الى أن "الوزارة حريصة على سلامة الجميع".