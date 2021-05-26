المفوضية العليا لحقوق الانسان تكشف حصيلة التظاهرات في ساحة التحرير

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الاربعاء، عن رصدها الميداني للتظاهرات التي جرت في بغداد وعدد من المحافظات ليوم الثلاثاء 25/ايار/2021.

المفوضية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، على كفالة حق المواطن في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي فانها تأسف بشكل بالغ لسقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة للتصادمات التي حدثت في ساحة التحرير ببغداد والتي أدت لاستشهاد متظاهر عدد (2) واصابة (20) اخرين، ومازال اصابة العديد منهم خطرة حتى الان واصابة (130) من القوات الامنية واعتقال عدد كبير من المتظاهرين تم اطلاق سراحهم والمتبقي (11) متظاهر معتقل تم عرض اوراقهم على القضاء مع حرق كرفان عدد(2) تابع لقوة حفظ النظام نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية والحجارة والالات الحادة من قبل المتظاهرين".

واضاف البيان ان "المفوضية ومنذ بدء التظاهرات ولغاية هذه اللحظة كانت تطالب بمنع استخدام العنف المفرط واخضعت قوات حفظ القانون والقوات الامنية المساندة لها لاكثر من (500) ورشة تدريبية حول كيفية التعامل مع المتظاهرين وحمايتهم".

وتابع انه "في الوقت الذي تؤكد فيه على المتظاهرين التزامهم التام بمعايير التظاهر السلمي والابتعاد عن اية تصادمات مع القوات الامنية، فأنها تجدد مطالبتها لكافة الاطراف باتخاذ اقصى درجات ضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات".

وبحسب البيان، طالبت المفوضية القائد العام للقوات المسلحة بتحمل المسؤولية واتخاذ الاجراءات الاكثر جدية ضد من استخدم الرصاص الحي والعنف المفرط واحالتهم للقضاء واطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية التظاهرات".

كما وتجدد مطالبتها للمتظاهرين بمنع من يريد حرف التظاهرات عن مسارها السلمي واستمرار ممارستهم لهذا الحق عبر التعاون مع القوات الامنية وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وفقا للبيان.