النزاهة تحبط محاولة التجاوز على عقار للدولة بمليار دينار في كركوك

اعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن احباط محاولة التجاوز على عقارٍ عائدٍ للدولة في كركوك قيمته مليار دينار، فيما اشارت الى ضبط متهمين متلبسين بالرشوة في جمرك المحافظة.

دائرة التحقيقات بالهيأة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك التابع للهيأة تمكَّن من إحباط محاولة للتجاوز والاستيلاء على عقار تعود ملكيَّته لمديريَّة بلديَّة كركوك وضبط ثلاثة مُتَّهمين مُتلبّسين بالتجاوز من خلال تشييد محطة تعبئة وقود خلافاً للقانون"، مُبيِّنةً أنَّ "التحقيقات الأوليَّة قادت إلى أن المُتَّهمين أقدموا على ذلك الفعل بالتواطؤ مع بعض مُنتسبي الجهات المعنيَّة بإزالة التجاوز".

وأضافت الدائرة إنه "بعد الكشف الموقعيِّ على العقار، لُوحِظَ وجود أعمال تشييد لمحطة تعبئة وقود متكاملة بنسبة إنجاز تصل إلى (75%)"، لافتةً إلى "إيقاف العمل وضبط المتجاوزين على العقار الذي تصل قيمته التقديريَّة إلى (1,000,000,000) دينار".

وفي عمليَّة مُنفصلة، اكدت الهيأة ان "فريق العمل تمكن من ضبط مُوظَّف في معاونيَّة جمرك كركوك متلبساً بتسلم الرشوة؛ لقاء جلب كتب صحَّة صدور تصريحة جمرگية عائدة لأحد المواطنين من مديريَّة جمرك السليمانيَّة".

وتابعت انه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية وفق أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات".