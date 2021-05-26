وزير العدل يحسم الجدل بشأن وجود حالات تعذيب وانتشار كورونا في السجون

أكد وزير العدل سالار عبد الستار، اليوم الاربعاء، وجود تعاون مع منظمات دولية لتأهيل سجون الأحداث في بغداد ونينوى.

وقال عبد الستار في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، أن"الوزارة لديها اتفاقات مع المنظمات الدولية لغرض تأهيل السجون"، مؤكدا مباشرتها بتأهيل سجون إصلاحية الأحداث في مدينة الموصل وأجزاء صغيرة من العاصمة بغداد".

وبخصوص موضوع إنتشار وباء كورونا بين النزلاء في السجون، أوضح وزير العدل أن"هذا الموضع غير صحيح تماماً والإجراءات الوقائية وعمليات التعفير مستمرة داخل السجون".

وبين أن"وزارة العدل جهة ايداعية وليست تحقيقة وما يشاع حول وجود حالات التعذيب بين السجناء هي مجرد أكاذيب لا صحة لها".