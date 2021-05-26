الكهرباء تعلن تأمين رواتب العقود والاجراء للاشهر 5 الماضية

أعلنت وزارة الكهرباء اليوم الأربعاء، عن تأمين رواتب منتسبيها من العقود والأجور لاشهر (كانون الثاني، وشباط، واذار، ونيسان، وأيار) واستلام صكوكها من وزارة المالية.



وقال بيان للوزارة ان الوزارة لا زالت ساعية بإجتهاد لتأمين جميع حقوق ومستحقات منتسبيها من العقود والاجور الواجبة الدفع عن جهود قدموها لأشهر عام ٢٠٢١".

وأضاف البيان "سيتم الاسبوع المقبل تنظيم صكوك مبالغ الرواتب للشركات العامة بغية صرفها لمنتسبيهم حيث سيتم انتظام تسليم الرواتب من الشهر المقبل بإنتظام بموعدها المقرر أسوة بموظفي الملاك الدائم".