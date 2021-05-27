الهجرة تعلن عودة اكثر من 300 نازح الى مناطقهم الاصلية في نينوى

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الخميس، عن عودة 307 نازحا من مخيمات النزوح في محور الخازر طوعيا الى مناطق سكناها الاصلية المحررة من قبضة داعش الارهابية في مناطق محافظة نينوى.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بتوجيه من قبل وزيرة الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو، تم أعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو (60) اسرة وبواقع (307) نازحا من مخيمات محور الخازر في محافظة اربيل باقليم كوردستان الى مناطقهم الاصلية في (حي الميثاق , حي القدس, بادوش, النهروان, زمار, الحضر, حي الزهراء, الانصار, وادي حجر، الشرقاط, العبور, الهرمات, تل عفر, الاربجية, باب لكش, تل الرمان, المامون, الإصلاح الزراعي, قرية البوير, قرية ام حجرة, القدس والحميدات ) التابعة الى محافظة نينوى".

واضاف البيان، أن "عودة الاسر النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع القوات الامنية و الحكومات المحلية وتم أيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية مع كافة امتعتهم".