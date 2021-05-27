تعرف على الاسماء المشمولة بالتعيين على ملاك وزارة الصحة

بيان لوزارة الصحة ذكرت فيه، ان هذا الامر يشمل أيضا ، خريجي الكليات التقنية الطبية وللدورين الأول والثاني، وخريجي المعاهد الطبية والتقنية وكلية طب الاسنان وخريجي كليات الطب وللعام الدراسي2019/2020".وأوضح، ان تعيينهم سيتم للعمل كمتدربين في الدوائر لمدة سنة واحدة استنادآ لاحكام قانون التدرج الطبي والصحي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته.لمعرفة التفاصيل والاطلاع على الاسماء الدخول الى الرابط التالي.