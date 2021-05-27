تعرف على الاسماء المشمولة بالتعيين على ملاك وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، إصدار اوامر تعيين خريجي كليات ومعاهد وأعداديات التمريض وخريجي أقليم كردستان وخريجي كليات الصيدلة العراقية الحكومية والأهلية.
بيان لوزارة الصحة ذكرت فيه، ان هذا الامر يشمل أيضا ، خريجي الكليات التقنية الطبية وللدورين الأول والثاني، وخريجي المعاهد الطبية والتقنية وكلية طب الاسنان وخريجي كليات الطب وللعام الدراسي2019/2020".
وأوضح، ان تعيينهم سيتم للعمل كمتدربين في الدوائر لمدة سنة واحدة استنادآ لاحكام قانون التدرج الطبي والصحي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته.
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