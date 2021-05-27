مكتب المرجع السيستاني ينشر مجموعة استفتاءات عن التوظيف لدى الحكومة

واوضح المكتب تلك الاستفتاءات على شكل اسئلة واجوبة فيما ياتي نصها:السؤال: هل تصح معاملات الموظف الشخصية حال كونه علي رأس العمل؟الجواب: تصح وان كان آثماً بمخالفته لشرط التوظيف اذا كان مقتضاه عدم القيام بمثل هذه المعاملات.السؤال: شخص يشتغل في دائرة حكومية براتب شهري هل يجوز له التغيب وعدم الالتزام بالعمل لا لسبب ويقبض راتبه كاملاً؟الجواب: لايجوز ولا يستحق الراتب ازاء فترة الغياب.السؤال: تفرض كثير من الشركات على المتقدمين للتوظيف أن يجروا فحصا طبيا وذلك للكشف عن أمراض شائعة , وهذا الفحص يستلزم كشف العورة. فهل يجوز لهم القبول بإجرائه؟الجواب: لايجوز.السؤال: موظف قد تم تعينه بطريقة غير رسمية فما حكم أخذه الراتب؟الجواب: لا ترخيص في مخالفة القوانين في البلد الاسلامي و لكن بعد التعيين اذا كان بالمستوى المطلوب من حيث الاختصاص والكفاءة فما يقبضه من الراتب حلال.السؤال: يعاني اكثر الاطباء من خفارات ليلية شاقة إضافة إلى العمل الصباحي المتعب فهل يجوز للطبيب اخذ أجور اضافية من المرضى تعويضاً عن الوقت الاضافي غير المحسوب له من قبل الدولة؟الجواب: لا يجوز.السؤال: يشاهد الطبيب يومياً في المستشفى الحكومي زخماً كبيراً من المرضى لدرجة الملل عن أداء الواجب اثناء الدوام الرسمي فهل يجوز للطبيب معالجة بعض هؤلاء المرضى في عيادته الخاصة ؟الجواب: لا يجوز التقصير في اداء الواجب بحسب عقد التوظيف في المستشفى الحكومي ولا يجوز مطالبة المرضى بمراجعة العيادة الخاصة اذا كان ذلك ممنوعا حسب نظام المستشفى.السؤال: اذا كنت موظفاً حكومياً ولدي عمل خاص فهل يجوز ممارسة العمل الخاص لمدة ساعة او ساعتين يومياً أثناء الدوام الرسمي؟الجواب: لا يجوز إن اخذ عليك في عقد التوظيف عدم الاشتغال بعمل آخر اثناء الدوام الرسمي.