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النفط تعلن عن بدء التشغيل التجريبي لمكمن اليمامة

محليات

2021-05-27 | 10:14
النفط تعلن عن بدء التشغيل التجريبي لمكمن اليمامة
357 مشاهدة

اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل ،اليوم الخميس،عن البدء بالتشغيل التجريبي لمكمن اليمامة في حقل غرب القرنة /2 بمحافظة البصرة.

وقالت وزارة النفط في بيان ورد لـ السومرية نيوز ،ان " وزير النفط قال خلال حضوره فعالية التشغيل التجريبي لمكمن اليمامة النفطي في حقل غرب القرنة/2 بمحافظة البصرة ، بطاقة 10 الاف برميل باليوم وصولاً الى 350 الف برميل، باليوم. "اننا اليوم امام حدث نوعي كبير ، يهدف الى الانتاج من مكمن اليمامة النفطي لاول مرة والوصول بالطاقة الانتاجية الى 350 الف برميل باليوم ، على الرغم من التحديات الاقتصادية والصحية التي افرزتها ظروف انتشار كوفيد 19 ، هذه الزيادة من مكمن اليمامة تضاف الى كميات الانتاج من مكمن مشرف التي تقدر بـ 450 الف برميل ليصل مجموع انتاج حقل غرب القرنة / 2
الى (800) الف برميل باليوم".

واشار الوزير الى ان "العراق يستهدف زيادة قدراته من الغاز الخام والنفط الخفيف ، وهو هدف حيوي يصب في خدمة الاقتصاد الوطني ، وان ماتحقق اليوم يمثل تحدياً فنياً ومالياً وبيئياً وصحياً استطعنا من تجاوزه".

واشاد اسماعيل "بالعلاقات مع شركة لوك اويل وعدها من الشراكات المتميزة البعيدة المدى".

من جهته قال مدير المفوض لشركة لوك أويل ميد-ايست المحدودة يغور زوبارف بحسب البيان انه "سعيد بالتشغيل التجريبي لمكمن اليمامة وعده من المشاريع التطويرية المهمة في حقل غرب القرنة /2 ، وانه يمثل المرحلة الثانية من عمليات التطوير التي تهدف الوصول الى طاقة اجمالية من حقل غرب القرنة /2 البالغة (800) الف برميل باليوم ، مثنياً على التعاون الكبير مع الجهد الوطني العراقي لتحقيق الاهداف المشتركة".

بينما عد المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد زيادة الانتاج من مكمن اليمامة" خطوة مهمة لتعزيز الانتاج الوطني من النفوط الخفيفة الجيدة التي تحقق ايرادات مالية اعلى من النفوط الاخرى"،موضحا ان "الانتاج من مكمن اليمامة يعد اول عملية انتاج من الآبار العميقة ، والمعقدة ، وهذه الخطوة تحسب للجهد المشترك بين شركة نفط البصرة وشركة اوك اويل".
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