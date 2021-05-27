التربية توضح بشأن الدخول الشامل والمناهج

أوضحت وزارة التربية، اليوم الخميس، بشأن مطالب الدخول الشامل وإجراء تكييف جديد للمناهج، فيما وضعت موعداً للإعلان عن آليات العام الدراسي المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه "لا يوجد لغاية الان دخول شامل لطلبة الصفوف المنتهية"، مبينا أنه "بحسب الضوابط فإن دخول الطلبة محدد من خلال الدرجات التي حصلوا عليها".

وأضاف، أنه "فيما يخص مرحلة السادس ابتدائي فإن الدخول شامل بقانون المراحل الابتدائية والامتحانات"، مشيرا الى أن "طلبة الثالث المتوسط أدوا الاختبارات لست مواد في نصف السنة وبالتالي يكون عليهم النجاح بأربعة دروس للتأهل للامتحان النهائي الوزاري".

وتابع أن "طلبة السادس الاعدادي أدوا اختبارات لسبعة مواد والنجاح بأربعة دروس يؤهلهم لأداء الامتحان النهائي"، لافتا الى أن "النجاح بثلاثة دروس مع اضافة 10 درجات التي تساعد الطالب على النجاح بدرس رابع، يمكنهم من الدخول للامتحان النهائي الوزاري".

وأكد فاروق أن "التعليم بالمراحل غير المنتهية مازال مستمرا، ولم يتم تحديد أي جدول امتحاني لهم"، لافتا الى أنه "لغاية الان لم يحدد موعد بدء العام الدراسي المقبل".

وشدد فاروق على أن "مسؤولية الوزارة الاكبر هي انهاء العام الدراسي الحالي، ولم نجر حتى الآن أي اختبار فيما يخص الامتحانات النهائية"، موضحا أنه "عند الانتهاء من العام الدراسي الحالي سنعلن عن آليات العام الدراسي المقبل".

وفيما يخص تكييف المناهج الدراسية، أشار المتحدث باسم الوزارة الى "الاستمرار على التكييف الذي وضعته المديرية العامة للمناهج في بداية العام الدراسي".

وعن تطوير التعليم الالكتروني، بين فاروق أن "وزارة التربية ستكون لديها تشاورات واجتماعات لتطوير التعليم عن بعد"، مؤكدا أن "التعليم الالكتروني هو وسيلة جديدة في العراق، وهناك مساع لتطويره للسنوات المقبلة".