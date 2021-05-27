الكشف عن خطة جديدة لتخفيف الزخم المروري في بغداد

كشف مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل، اليوم الخميس، عن تفاصيل خطة جديدة لتخفيف الزخم المروري في بغداد، فيما أكد تشكيل فريق عمل مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لرفع السيطرات في العاصمة.



وقال إسماعيل، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "مديرية المرور العامة، تسير باتجاه الأتمتة والحكومة الالكترونية"، لافتاً إلى أن "هناك تقدماً بشوط كبير فيما يخص العقد الإلكتروني والجباية وإعلام المواطنين بشأن الغرامات".

وأضاف، أن "هذه الجوانب تحتاج وقتاً، لكن سيتم انجازها عن طريق الاستثمار وبمقدمتها الأتمتة بصورة عامة ومن ضمنها برنامج إعلام المواطنين".

وبشأن رفع السيطرات، أوضح اسماعيل، أن "هناك 65 سيطرة منتشرة في بغداد الرصافة، و50 سيطرة في جانب الكرخ"، مشيراً إلى أن لقاءً جمعه برئيس الوزراء "تم خلاله تشكيل فريق عمل بهذا الشأن".

وأكد، أن "هناك جدية لرفع السيطرات من أجل تسهيل حركة انسيابية المرور"، مشدداً على أن "إنهاء الزخم المروري أصبح حاجة ملحة تحتاج الوقوف عليها".

وبشأن تخفيف الزخم المروري، أوضح إسماعيل أن هنالك خطة جديدة "ستتضمن 3 محاور، أولها تحويل الجزرات الوسطية والساحات العامة مثل ساحة النسور والفتح والامامين الحسنين (ع)، وثانيها اختصار الجزرات الوسطية، وثالثاً اختصار الكيرفات التي تسهل انسيابية السير نحو الاتجاه اليمين، وكل ذلك سوف يخفف من وطأة الزخم المروري".