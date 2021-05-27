المنافذ الحدودية تنفي توقف العمل في منفذ الشلامجة

نفت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، توقف العمل في منفذ الشلامجة.

وقالت الهيئة في بيان، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت، فيديو مسجل من قبل أحد الأشخاص يدعي ان منفذ الشلامجة الحدودي متوقف عن العمل ولا توجد فيه اي خدمات او كهرباء وتوقف الشحن للعجلات وهذا الادعاء غير صحيح".

وأضافت أن "وصاحب الفيديو افتقر للامانة في نقل الحقائق والضمير في طرحه"، مشيرة الى أن "هذا الشخص الذي قام بتسجيل الفيديو استغل وقت استراحة جهاز السونار، لكون ان هذا الجهاز بحاجة إلى وقت اطفاء في ظل ارتفاع درجات الحرارة من أجل الاستمرار في عمله وحفاظ على دقته".

وتابعت أن "المنفذ ذاته يحتوي على مولدات كهربائية يعمل من خلالها ولا توجد فيه أي مشاكل والتجارة تجري بإنسيابية عالية".