بالفيديو: الموافقة على الاستعانة بالموظفين والطلبة لإنجاز الانتخابات

جهود حثيثة تقوم بها الحكومة من اجل اتمام المتعلقات بانجاح الانتخابات النيابية المزمع انطلاقها في تشرين الاول المقبل، اذ اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الموافقة على استعانة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخدمات الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وخريجي الدراسة الإعدادية صعوداً لإنجاز انتخابات مجلس النواب، مبينة ان ذلك يتم وفق استمارة إلكترونية تعدها المفوضية مقابل مكافأة مالية يحددها مجلس المفوضين وكتاب شكر من رئيس مجلس الوزراء.اوضحت الامانة ان الاستمارة تملأ من المتقدم بالتنسيق بينه ودائرته، كما سيجري اختيار العاملين من لجان مؤلفة من مجلس المفوضين ويؤخذ بعين الاهتمام الموقع الجغرافي لمراكز الاقتراع، وقربه من محل سكن الموظف ضمن الدائرة الانتخابية التي يصوت فيها، ويكون مدير مركز الاقتراع أما مدير مدرسة أو أستاذ جامعي، وبالتزامن مع هذا التحرك وافق مجلس الوزراء، على إجراءات التعاقد لطباعة أوراق الاقتراع واستمارات انتخابات مجلس النواب المبكرة، حيث وافق المجلس على منح شركة (كيزكا بلس ديفرنت) الألمانية سلفة نقدية بمقدار خمسين بالمئة من إجمالي مبلغ التعاقد، استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الفين وواحد وعشرين، وذلك مقابل خطاب ضمان بكامل قيمة السلفة من أحد المصارف المعتمدة لاستكمال إجراءات التعاقد بشأن طباعة أوراق الاقتراع واستمارات انتخابات مجلس النواب وتجهيزها.وتسعى الحكومة ومن خلال ادواتها المتنفذة الى استكمال جميع الامور الفنية والادارية التي من شانها انجاح الانتخابات واقامتها، في ظل وجود تهديدات كثيرة قد تجتاح الساحة السياسية وتؤثر بشكل مباشر على واقع الانتخابات.