الكشف عن عدة خيارات لإنهاء العام الدراسي للصفوف غير المنتهية

كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، عن عدة خيارات لإنهاء العام الدراسي للصفوف غير المنتهية.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "لجنة التربية اجتمعت أمس مع وزير التربية والكادر المتقدم في الوزارة واللجنة الدائمة للامتحانات"، مبيناً أن "الرؤية بين اللجنة والوزارة كانت متطابقة، وتم تحديد الموعد النهائي للمراحل المنتهية ( السادس الابتدائي، الثالث متوسط، السادس الاعدادي)".

واضاف أن" وزارة التربية لديها رؤية بعدم إقرار الدخول الشامل باعتبار أنها سمحت بأربع دروس و10 درجات، وهذا يعد دخولاً شاملاً دون التصريح الرسمي به"، لافتا الى أن "الوزارة لديها عدة مقترحات في ما يخص الامتحانات للمراحل غير المنتهية وسوف يستمر التعليم الالكتروني لحين 1 / 7 ليكون نهاية العام الدراسي الحالي".

وتابع أن "هناك رؤية لدى الوزارة لمناقشة الاعتماد على درجة نصف السنة الدراسية أو يكون الامتحان حضورياً في نهاية العام، والرؤية الأقرب هي الاعتماد على درجة نصف السنة".