باتصال مع ضابط.. امرأة تفتح شارعا مغلقا اثناء الحظر والحكومة تتدخل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح اتصال احد الفتيات بضابط كبير برتبة لواء في وزارة الداخلية تطلب منه فتح شارع مقطوع خلال اوقات حظر التجوال الشامل في احدى المناطق العاصمة بغداد.

وبحسب الفيديو فأن الفتاة اوقفها احد عناصر الامن ثم قامت بالاتصال بالضابط الكبير وطلبت منه فتح شارع مقطوع في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد ليقوم الاخير بفتح الشارع المقطوع تقديرا لها.

وقالت له الفتاة : "فتحت الشارع كله فدوة اروحلك"!!!

ثم قام الضابط بالتحدث مع احد عناصر الامن ليتاكد من فتح الشارع قائلا: فتحت الشارع؟ فأجاب عنصر الامن: فتحته سيدي فدوة لوجهك فدوة لحلكك!!!!

وفي السياق نفسه تحدث السائق الشخصي للفتاة قائلا: شسوت بالشوارع الدنيا حركته!!!!!!!

من جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق فوري بشأن الحادثة لكشف ملابساتها.