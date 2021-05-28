بالصور: مصرع سائق وطفل رضيع بحادث سير وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة بمصرع سائق وطفل رضيع واصابة اخرين نتيجة حادث سير في العاصمة بغداد.



وقال المصدر للسومرية نيوز إن "حادث سير وقع في شارع أبو نؤاس وسط العاصمة بغداد أسفر عن مصرع سائق السيارة وطفل رضيع واصابة امرأة ورجل".