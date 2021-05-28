الصدر يغرد بشأن "آفة" وقع فيها المجتمع العراقي

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، أن "أعظم الآفات على البشرية جمعاء هو ما يسمى بالجهل المركب"، فيما أشار إلى أن "المجتمع العراقي وقع في هذه الآفة".



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