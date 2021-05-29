حقوق الانسان تدعو وزارة التربية اعادة نظر بموعد الامتحانات

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، في بيان تلقته "السومرية نيوز"، ان اغلب المراحل الدراسية لم تكمل مناهجها لغاية الان بسبب الدوام الالكتروني ومخاطر جائحة كورونا وبالتالي كان على وزارة التربية التريث في تحديد مواعيد الامتحانات لحين اكمال المنهاج المقرر".واضاف ان "آلاف المناشدات من الطلبة وعوائلهم تدعو وزارة التربية لإعادة النظر في مواعيد الامتحانات".وطالب الغراوي، وزارة التربية بمراجعة قرارها الخاص بتحديد مواعيد الامتحانات مراعاة للجانب العلمي والانساني والصحي للطلبة وان يكون موعد امتحانات الصف السادس الاعدادي في نهاية الشهر الثامن مع تقليص المناهج، واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لطلاب الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط وكافة المراحل الغير منتهية مراعاة لظروفهم الانسانية والصحية.وكانت وزارة التربية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، وبشكل رسمي، مواعيد امتحانات الدور الأول للمراحل الدراسية المنتهية (الابتدائية، المتوسطة، الإعدادية ) للعام الدراسي 2020 – 2021 .وقالت الوزارة في بيان اصدرهُ المكتب الاعلامي ان، موعد امتحانات السادس الابتدائي ستكون يوم الاحد الموافق 13 حزيران 2021، وامتحانات مرحلة الثالث المتوسط ستبدأ يوم الاحد 4 تموز 2021، اما بالنسبة لامتحانات مرحلة السادس الاعدادي بفروعه كافة ستنطلق يوم الثلاثاء 27 تموز 2021.