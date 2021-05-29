بالصور.. سقوط "كيا" في النهر ومصرع صاحبها

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، من انتشال جثة سائق عجلة نوع كيا من النهر بعد حادث تصادم مع عجلة حمل في احد اقضية محافظة كربلاء المقدسة.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقها تمكنت من انتشال جثة سائق عجلة مدنية نوع كيا سقطت في مياه نهر شط مله بقضاء الهندية شرقي محافظة كربلاء المقدسة، بعد حادث تصادم مع عجلة حمل".



واضاف البيان ان "فرق الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة لإخراج العجلة من وسط النهر وانتشال الجثة وتأمين نقلها وتسليمها الى دائرة الطب العدلي في محافظه كربلاء وفق الاجراءات القانونية المتبعة". يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة السرعة العالية وقلة الانتباه، بحسب البيان.

