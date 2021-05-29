شمول 1500 أسرة برواتب الحماية الاجتماعية

شملتْ دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة نينوى، 1506 أسر متعففة برواتب شبكة الحماية بعد استحصال موافقة وزارة العمل.

وأكد مدير الدائرة يونس النعيمي للصحيفة الرسمية، "وجود وجبة جديدة من المتقدمين الى شبكة الحماية الاجتماعية من الاسر المتعففة، والتي كانت قد انهت تقديم اوراقها الاصولية اللازمة الى الوزارة من اجل تدقيقها واتمام اجراءات شمولها".

وقال النعيمي، انه "سيتم الاعلان عن موافقة الوزارة واعداد المشمولين بالوجبة الجديدة خلال الايام المقبلة"، مشيرا الى ان "من بين المشمولين 208 من النساء، وتم اصدار قوائم باسماء الجميع لغرض مراجعة المتقدمين منهم الى دائرة الرعاية الاجتماعية مطلع شهر حزيران المقبل".

يشار الى الوزارة كانت كشفت قبل مدة، عن استعادة 43 مليار دينار من مصرف الرافدين وهي مصروفة لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، بيد انها لم تصرف لمدة سنة ونصف السنة، اضافة الى 17 مليار دينار تمت استعادتها من مزدوجي الرواتب.