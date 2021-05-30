بالصور: تظاهرات وقطع شوارع رئيسة في الناصرية

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بانطلاق تظاهرات بمناطق عدة في محافظة ذي قار احتجاجا على تردي واقع المحافظة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "العشرات من أهالي منطقة الصالحية في الناصرية احتجاجا على سوء الواقع الخدمي، مشيرا الى انهم "اقدموا على قطع شارع الوقائي بالاطارات المحترقة".



واضاف المصدر ، ان "المتظاهرين طالبوا بتحسين الواقع الخدمي للحي السكني ومنها التيار الكهربائي والخدمات البلدية".

وتابع انه "وفي منطقة سيد خضير في الناصرية خرج العشرات من الأهالي وقاموا باغلاق الشوارع الرئيسة واحرقوا الاطارات احتجاجا على تردي واقع الخدمات".