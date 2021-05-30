الرافدين يعلن زيادة قيمة قروض اصحاب المحال التجارية والورش

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار، تماشيا مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعمًا للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة".ودعا المصرف، "المواطنين اصحاب المحال والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مؤكدا ان "مدة تسديد القرض 5 سنوات اي بواقع 60 شهرا".