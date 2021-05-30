القبض على مبتز ساوم فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد في منطقة البياع تمكنت من القاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، ما لم تدفع له مبلغا من المال أو الخضوع لرغباته الدنيئة".واوضح البيان "ان احدى الفتيات ابلغت عن تعرضها للابتزاز الالكتروني، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الجريمة والقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود في منطقة السيدية".وتابع انه "تم تدوين أقوال المتهم وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".