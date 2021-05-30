وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الاحد، مذكرة تفاهم لدعم تشغيل الشباب ورواد الأعمال في العراق مع احدى شركات الاتصال.

وجاء في بيان صحافي، إنه "بعد التزامها بتعزيز فرص عمل الشباب ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العراق، وقعت آسياسيل اليوم مذكرة تفاهم على مدى سنتين مع برنامج الأمم المتحدةالإنمائي في العراق".

وأضاف البيان أنه "من خلال هذه المذكرة يلتزم الطرفان، بالعمل معاً على عدة مبادرات، تختص في دعم رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة لتطويرحلول مبتكرة امام التحديات المحلية المستمرة إلى جانب برامج مختبرات التسريع الانمائية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق؛ كذلك مبادرة دعم منصة إلكترونية مصممة لربط رواد الأعمال بالمستثمرين المتوفرين؛ والعمل على تعزيز فرص العمل طويلة الأمد والمستدامة للشباب".

وتابع البيان أنه "سيتم تغطية الجهود التي يقودها الشباب العراقي للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين مع التركيزبشكل خاص على منصة التوعية عن كورنا في العراق".