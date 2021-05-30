بيان حكومي بشأن حظر التجوال الجزئي

أصدرت خلية الإعلام الأمني، الأحد، بياناً بشأن حظر التجوال الجزئي المعمول به حالياً للحد من جائحة كورونا.

وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "لجنة الصحة والسلامة بينت استمرار العمل بالحظر الجزئي والذي يبدأ من التاسعة مساءً وحتى الخامسة صباحاً".

وقبل أيام، أعلن مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي تقديم توصية برفع الحظر الجزئي على مرحلتين تتضمن الأولى تقليص ساعات الحظر الجزئي من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً وتنص الثانية على إلغائه كلياً بعد استقرار الإصابات عند معدل ألف أو ألفين.