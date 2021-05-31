الزراعة: العاصمة بغداد غير صالحة للسكن..ما السبب؟

وصفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين العاصمة بغداد بانها باتت غير ملائمة للسكن خصوصا في جانب الرصافة، بسبب تراجع المساحات الخضراء.







وأضاف أن "الوضع في بغداد، بات غير ملائم للسكن، لاسيما بجانب الرصافة بسبب قلة المساحات الخضراء". وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريحات صحفية تابعتها السومرية نيوز" أن "20 الى 30 بالمئة من المساحات الخضراء مهددة بالتصحر،منوها بأن مواجهة التصحر عبر زراعة الأحزمة الخضراء، بحاجة إلى مبالغ طائلة وبرنامج وطني وستراتيجية واضحة.وأضاف أن "الوضع في بغداد، بات غير ملائم للسكن، لاسيما بجانب الرصافة بسبب قلة المساحات الخضراء".

النايف ارجع تفاقم مشكلة التصحر في البلاد الى "قلة المياه وانحسار الأمطار والاحتباس الحراري"، مشيرا الى أن "أكثر المحافظات تأثراً بالتصحر والعواصف الترابية والرملية، هي المحافظات الغربية، لكونها مواجهة للمناطق الصحراوية". وبشأن أعداد الواحات في المناطق النائية من المدن، أوضح أن "عددها 45، واغلبها في محافظة الأنبار، وكانت تدر موارد اقتصادية وتوفر فرص عمل كثيرة، بيد أن سطوة عصابات داعش الارهابية على المحافظة لأعوام، أسهمت بتدميرها، ولم يبق منها سوى 20 فقط"..