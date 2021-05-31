بالفيديو احتراق صهريج نفط على الطريق الدولي السريع

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باحتراق صهريج يحمل مشتقات نفطية على الطريق الدولي السريع.

ويظهر في مقطع الفيديو ادناه، اشتعال النيران في الصهريج من دون وجود اي فرق لاطفائه او فرق خاصة للمساعدة.



