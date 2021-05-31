النزاهة تضبط مدير بلدية حرر وصرف صكوكاً وهمية

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، وبعد انتقاله إلى بلديَّة قضاءٍ تابعٍ للمحافظة، تمكَّن من ضبط لجنة الصرف الخاصَّة بالبلديَّة المُؤلَّفة من مدير البلديَّة وأمين الصندوق وعضو آخر المُوقِّعين على الصكوك الوهميَّة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات".وأضافت، أنَّ "من بين المضبوطات (كعوب) الصكوك المصروفة وهمياً بدون أوليَّات ومعاملات الصرف بمبلغ (200,000,000) مليون دينارٍ عراقيٍّ، فيما توصَّلت تحقيقاتها الأوليَّة إلى نتائج مُهمَّةٍ وأنَّ التحقيقات جاريةٌ ومُستمرَّةٌ من قبل الفريق".وأشارت إلى أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والـمبـرزات الـمـضـبـوطـة عـلى قـاضي التحقـيـق المُخـتـصِّ؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.".وسبق للهيئة أن أعلنت عن ضبط مُوظَّفٍ في شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة – فرع الديوانيَّة؛ لقيامه بالاشتراك مع مُتَّهمين آخرين باختلاس مبلغ (300,000,000) مليون دينار.