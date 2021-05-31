برلماني يوجه دعوة للكاظمي بشأن مستحقات الفلاحين

وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مظلومية شريحة الفلاحين والمزارعين، والتي تشكل نسبة 60% من الشعب العراقي لا نعلم الى متى ستستمر ومن سيجد حلاً لها ويعيد حقوقهم المهدورة"، مبينا ان "البرلمان سبق له وان ثبت في قانون الموازنة صرف مستحقات الفلاحين من مسوقي المحاصيل نفقات حاكمة، على اعتبار ان الموظف بحال تأخر راتبه لايام قليلة فان الوضع يضطرب لكن الفلاحين يتم تأخير مستحقاتهم لأشهر دون اي حلول".واضاف البديري، ان "مسوقي محصول الشلب ومنذ ستة اشهر حتى اليوم لم تصرف مستحقاتهم، كما ان محصول الحنطة الذي وصلنا فيه الى الاكتفاء الذاتي ولم نجد اي تقصير من المزارعين في الكمية والنوعية من المحصول واصبح شعارهم انقاذ المنتج المحلي"، لافتا الى ان "الفلاحين يعيشون اليوم مأساة حقيقية ولم نجد من الجهات المعنية اي اهتمام لتلك المعاناة وهذه الطبقة المظلومة، وكل وزير يلقي اللوم على وزير آخر".وتابع ان "وزير المالية أصبح المعوق الأساسي في عدم تسديد مستحقات الفلاحين"، داعيا رئيس الحكومة الى "الحضور الى مجلس النواب خلال هذا الاسبوع مع الوزراء المعنيين وتوضيح اسباب عدم صرف المستحقات للفلاحين".واكد البديري، ان " رئاسة مجلس النواب مشكورة تفاعلت مع مطالبنا و أوعزت بالمتابعة السريعة وخلال اسبوع واحد مع الحكومة لصرف تلك المستحقات و بشكل كامل وبدورنا كلجنة مختصة سنعمل على متابعة هذا الامر والتنسيق مع الرئاسة في هذا الامر".