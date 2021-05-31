النفط: نسعى لتوفير فرص استثمارية جديدة في قطاعات الغاز والطاقة

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "إسماعيل استقبل النائب الاول لرئيس شركة اكسون موبيل، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز علاقات التعاون مع الشركات العالمية الرصينة".وأضاف اسماعيل، ان "العراق يسعى الى توفير فرص استثمارية جديدة في قطاعات الغاز والطاقة النظيفة وهي الان تعد من اولويات الوزارة ، معبراً عن امله في ان تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية مزيداً من تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تعزز من فرص التنمية المستدامة للعراق".فيما عبر النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل، عن امله "في زيادة حجم التعاون الثنائي في مجالات عديدة ومنها قطاع الطاقة والبنى التحتية".