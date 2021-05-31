توضيح جديد يخص امتحانات الثالث متوسط والسادس الاعدادي

أصدرت وزارة التربية، الاثنين، توضيحاً جديداً بشأن امتحانات طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي.

وقالت الوزارة في التوضيح، إن "قرار اللجنة الدائمة للامتحانات باعتماد دخول طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي ٣ دروس و ١٠ درجات وليس شاملاً كما روجت بعض القنوات والمواقع".

ودعت الوزارة "اولياء امور الطلبة ووسائل الاعلام الى توخي الدقة في نشر الاخبار واخذها من القنوات الرسمية للوزارة".

واستبعدت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، اتخاذ قرار بالدخول الشامل للمراحل المنتهية، فيما أكدت أن الامتحانات ستجرى في الجامعات.

وسبق أن حددت وزارة التربية موعد امتحانات السادس الابتدائي، حيث ستكون يوم الأحد الموافق 13/ 6/ 2021، وامتحانات مرحلة الثالث المتوسط يوم الأحد 4/ 7/ 2021، أما بالنسبة لامتحانات مرحلة السادس الإعدادي بفروعه كافة، ستنطلق يوم الثلاثاء 27/ 7/ 2021.