الهجرة والمهجرين تعلن إغلاق 50 مخيماً في العراق

وقال النوري في حديث لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه السومرية، "نحن ننفذ ما تريده الحكومة والتدقيق الامني للعوائل الموجودة في مخيم الهول ليس من عمل الوزارة".وأضاف أن "قرار عودتهم ليس بيد الوزيرة لكنها مضطرة ان تلبي لقرار حكومي"، مشيراً الى أن "مخيم الهول امني بامتياز ولا علاقة للهجرة به".ولفت النوري الى أنه "لدينا ثقة في اللجان بهذا الشأن"، مؤكداً "اغلاق 50 مخيماً في العراق خلال الحكومة الحالية"وأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق اليوم الأربعاء، عن عودة 94 عائلة من مخيم الهول بعد اكمال التدقيق الأمني.