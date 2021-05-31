الحنويت بشأن عوائل "الهول": لا يوجد بينهم أبرياء

وقال الحنويت في حديث لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه السومرية، إن "موضوع نقل عوائل تنظيم داعش جريمة كبرى واهانة لدماء الشهداء ومنذ البداية رفضنا نقل عوائل داعش من هذه المخيمات وتواجدهم في مخيم الجدعة".وأضاف "لا يوجد بينهم عوائل ابرياء"، مؤكداً أن "وزيرة الهجرة منذ 6 اشهر هي من كانت تقوم وتبارك للكاظمي بالموافقة على نقل عوائل داعش"، على حد قوله.