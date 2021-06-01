ارقام مرعبة.. وزارة التخطيط تكشف حصيلة الحوادث المرورية في 2020

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، أن حوادث المرور في العام الماضي تسببت بوفاة اكثر من الفي شخص.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "التقرير الذي اصدره الجهاز المركزي للاحصاء، اظهر ان عام 2020، شهد تسجيل (8186)، حادثا مروريا، مسجلا بذلك انخفاضا عن عدد الحوادث التي شهدها عام 2019، والتي بلغت (10) الاف و(753) حادثا"، مبينا انه "الاعلى خلال السنوات الخمس الماضية".

ولفت الى ان "الحوادث المرورية التي شهدها العام المنصرم، تسببت بوفاة (2152)، مواطنا، كانت النسبة الاكثر منهم، من الذكور، البالغ عددهم (1776)، مشكلين مانسبته (82.5%), مقابل وفاة (376)، من الاناث، يشكلن مانسبته (17.5%)".

واضاف الهنداوي، ان (83%)من الحوادث، كانت بسبب السائقين, وهناك (6%) من الحوادث كانت بسبب السيارة، و(5%) بسبب المشاة، فيما كانت نسبة (6%) من الحوادث تعود لاسباب اخرى ترتبط بالطرق والركاب".

وتابع، أن"نحو (52%) من الحوادث وقعت على الطرق الرئيسة، وكانت حوادث الاصطدام هي الاعلى بنسبة (55%)، فيما سجلت حوادث الدهس نسبة (34%)".