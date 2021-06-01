بالصور: الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع بمؤسسة خيرية في الكوفة

وذكرت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه أن " 5 فرق طوقت وعزلت النيران وأطفاتها"، مشيرة الى انها "منعت امتداد السنتها التي اشتعلت في اضافات بناء من السندويج بنل سريع الاشتعال وابعدت خطر الحريق عن اروقة المؤسسة الخيرية".وأشارت الى انها "انهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".يذكر أن سبب الحريق كان نتيجة تطاير شرارة من اعمال لحيم في الموقع المذكور.