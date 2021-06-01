اطلاق الوجبة الثانية من الرواتب المتراكمة للمشمولين براتب المعين المتفرغ

وذكر بيان للوزارة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "وزير العمل عادل الركابي، اعلن إطلاق الوجبة الثانية من الرواتب المتراكمة للسنوات السابقة (٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨) للمشمولين براتب المعين المتفرغ".واوضح، ان "توزيع الوجبة الثانية جاء نتيجة للجهود المبذولة لمناقلة تلك المبالغ الى حساب هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة"، لافتا الى ان "الهيئة قامت بإرسال ملفات المشمولين الى الادارة العامة لمصرفَي الرافدين والرشيد مع المبالغ المالية وسيتم صرفها مساء اليوم".ودعا البيان، "المستفيدين الذين لم تظهر أسماؤهم ضمن المتراكم بسبب تغير المعين أو وفاة المعاق أو أي سبب آخر عليهم مراجعة مقر الهيئة في بغداد واقسامها في المحافظات وتقديم طلب مع صورة من القرار الطبي لصرف المتراكم ابتداءً من منتصف الشهر الحالي ولمدة شهر قابلة للتجديد مع مراعاة الإجراءات الوقائية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا".وتابع، انه "سيتم صرف رواتب المشمولين الجدد الذين لديهم قرار طبي لعام ٢٠٢٠ شهريا وفق إعلان يتم نشره لاحقا".