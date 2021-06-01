وزير التعليم يعلن العمل على استراتيجية علمية تمتد لعام 2030

وقال عبد الصاحب، بحسب بيان نشره مكتبه وورد لـ السومرية نيوز، إنه "من الأهمية بمكان أن يتجه التعاون الدولي مع العراق الى الإسهام في تنمية رأس المال البشري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.".وأوضح، أن "المؤسسات التعليمية العراقية تتعامل مع المتغيرات والتحديات على وفق إجراءات مرنة ولا تغفل صياغة المتطلبات التي يفرضها التعامل الاستراتيجي مع السنوات القادمة".وأشار إلى "الشروع بصياغة استراتيجية علمية تنطلق من تحليل واقع التعليم في العراق وربطه بالتحديات وتمتد الى غاية العام ألفين وثلاثين وتأخذ بالحسبان وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم المرسومة منذ عام ألفين وأثني عشر ولغاية العام ألفين واثنين وعشرين".وتابع، أن "الظرف الاقتصادي الحالي واختلالات الحالة الريعية ترك أثرا على مستوى دعم المؤسسات وتمويل المشاريع"، مشيرا الى أن "مؤسسات التعليم لم تقف عند حدود الأزمة بل تعدتها الى تذليل المشكلات والتكيف مع المتغيرات ومضت في مهمتها الأساسية في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وحققت نتائج مهمة على صعيد النشر العالمي والتنافس في التصنيفات العالمية".ودعا وزير التعليم، إلى "اعتماد التقييمات العلمية ذات المعطيات الدقيقة ومقارنة نتائج المؤسسات في ضوء التحديات الراهنة ومؤشر النمو السكاني".