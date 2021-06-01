اجتماع "مهم" لحسم ملف المحاضرين بالمجان والأجور

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " المحافظ ناقش خلال زيارته وزارة المالية ، آلية حسم ملف رواتب المحاضرين والعاملين بصفة اجر يومي".واضاف البيان ، أن "وزارة المالية تنتظر اكتمال جميع قوائم أسماء العاملين المحاضرين والأجراء اليومين، من قبل دائرة الرقابة المالية، للبت بالموضوع، كما انها طمئنت وفد محافظة بغداد، بأن موضوع القرار315 مدرج مع أجور المحاضرين، وان مبالغ مستحقاتهم المالية، مرصودة ضمن موازنة 2021، وسيتم إطلاقها بعد انتهاء ديوان الرقابة من تدقيق العقود المرفوعة من كافة دوائر العراق".واشار البيان إلى ، أن "محافظة بغداد، تتابع ، ملف المشمولين بقرار 315، لتسليم مستحقاتهم على أتم وجه".