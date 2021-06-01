بالصور.. محتجون أمام دائرة كهرباء في ذي قار

تنشر السومرية نيوز، صوراً لمحتجين أمام دائرة للكهرباء في محافظة ذي قار.

وقال مراسل السومرية نيوز في المحافظة، إن محتجين تظاهروا، عصر اليوم، أمام مبنى كهرباء أور احتجاجاً على تردي الخدمات.

وأدناه صور المحتجين..