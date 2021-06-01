محتجون يغلقون شارعاً وسط الناصرية احتجاجاً على تردي الخدمات

اغلق محتجون، الثلاثاء، شارعاً وسط مدينة الناصرية احتجاجاً على تردي الخدمات.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن عشرات المحتجين اغلقوا، مساء اليوم، شارع النبي ابراهيم الخليل، وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار بسبب تردي الخدمات وتحديداً الكهرباء.